نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيروس "كورونا" المستجد ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت الفترة الماضية تعرض 6 لاعبين في صفوف الأهلي بفيروس كورونا، وهم أحمد رمضان بيكهام، ووليد سليمان، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وصالح جمعة، ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان.

وتعرض طارق حسين، مدلك الفريق الأول، للإصابة بفيروس كورونا وتم استبعاده من معسكر الفريق تماما استعدادا للنهائي الإفريقي.

واستعان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعنصر أخر من الجهاز الطبي لتعويض غياب طارق حسين