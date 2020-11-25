منتخب الشباب يواجه السكة الحديد بدلا من غزل المحلة

استبدل الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، المدير الفني، مواجهة غزل المحلة وديًا، المقرر لها غدًا، الخميس، بالسكة الحديد.



واتفق مسئولو منتخب الشباب، مع نادي السكة الحديد لملاقاته، فريق الكرة بالنادي، في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ، الخميس، بملعب السكة الحديد، بسبب التقلبات الجوية.



ويواصل شباب الفراعنة الاستعداد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.



وعقد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، اجتماعا مع رودلفو ارواباريتا، المدير الفني لفريق بيراميدز.



ودار الاجتماع حول التنسيق مستقبلا بشأن الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر، والاتفاق على موعد محدد لانضمامهما لمعسكر منتخب الشباب.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.



وخضع أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، ظهر لاختبار "رابيد تيست" للاطمئنان على سلامة الجميع، استعدادًا لاستئناف معسكر شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وأكد عادل محفوظ، المدير الإداري لمنتخب الشباب، أنه تم مد فترة القيد لبطولة شمال أفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل.

وقال إن قرعة تصفيات أمم أفريقيا ستقام نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق "زووم" لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بموريتانيا.



ونجح ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، فى احتواء أزمة لاعبي وادي دجلة، كريم محمد وأحمد شريف، ، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة أخرى بعدما سبق وأن استبعدهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.



وقرر ربيع ياسين، عودة ثنائي دجلة لصفوف شباب الفراعنة، مرة أخرى، على أن يعتذرا لجميع أفراد المنتخب، قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.



وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إسناد رئاسة بعثة منتخب مصر للشباب فى رحلة تونس إلى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الجبلاية.



وتغادر القاهرة بعثة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين متوجهة إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.



وخسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، من نادي منتخب السويس، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة الماضي على الملعب الفرعي لاستاد الجيش بالسويس.



سجل لمنتخب السويس في نهاية الشوط الأـول أحمد زغلول، وأضاف أحمد الجندي من ركلة جزاء، في بداية الشوط الثاني ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين نتيجة طرد حسام أشرف للاعتراض.



وخاض المنتخب المباراة بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الإصابات المتعددة التي هاجمت الفريق خلال الأسبوع الماضي، وغياب بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع ناديي الأهلي والزمالك في منافسات كأس مصر.



كان ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، وافق على انضمام أسامة فيصل مهاجم منتخب الشباب وفريق الكرة بنادي الزمالك لمعسكر فريقه اليوم بمدينة السويس، وذلك عقب مباراة منتخب الشباب الودية أمام منتخب السويس حيث يبقي اللاعب بفندق إقامة الفريق بالمدينة.



ومنح مدرب شباب الفراعنة، اللاعب الضوء الأخضر بالانضمام لمعسكر الفريق الأبيض بالسويس، استعدادا لمباراته مع أف سي مصر ضمن منافسات بطولة كأس مصر، على أن يعود لمعسكر المنتخب الأحد.



وخاض شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل كما واجه يوم الجمعة، الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.