أخبار الرياضة| موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك بدون كهربا .. ووكيل أعمال محمد الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا

ينشر " دوت الخليج " اليوم الأربعاء مجموعة من الأخبار الرياضية سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية التي طرأت خلال الساعات الماضية على الساحة الرياضية في السطور الآتية:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري ابطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شيء مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معهم على مدار الــ48 ساعة الماضية بشان التشكيل الأساسي ولم يبق سوى مركز وحيد هو محل خلاف حتى الآن.



وسوف ينتظر موسيماني ظهور نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاعبين والجهاز الفني، والتي سيخضعون لها اليوم حتي يخطر لاعبيه بالتشكيل وخطة المباراة مساء الخميس وقبل مواجهة الزمالك بـ24 ساعة كاملة حتي يدرس كل عنصر مهام مركزه بدقه متناهية.

أكد حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته. وشهدت الساعات الماضية، قلقا من جانب جماهير الأهلي، بعدما أشارت أنباء الى شكوك حول إصابة الشناوي بفيروس كورونا.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف جميع المستحقات المتأخرة لهم قبل لقاء افريقيا، بالإضافة إلى وضع مكافآت خاصة يحصلون عليها في غرفة الملابس حال التتويج ببطولة افريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "رئيس الزمالك أكد للاعبين أن الجميع مستمر في الموسم المقبل، مطالبًا بعدم الالتفات لما يقال حول رحيل بعض اللاعبين، مشددًا على أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق تمسك بكل اللاعبين.

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم، وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن إجراء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد المقبل فى أحد فنادق القاهرة الكبرى. قال المصدر ذاته إن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة الجبلاية سيكون بعد اعتماد اللائحة والتعديلات التى تم إرسالها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا. أكدت تقارير صحفية مغربية أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الموقوف من قبل الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا )، قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي للدفاع عن نفسه بعد قرار إيقافه.

ومنذ أيام، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا )، قرارًا بإيقاف أحمد أحمد عن ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات لإخلاله بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس لـ كاف.

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استقر بشكل نهائي على عودة أحمد ياسر ريان لقيادة هجوم الفريق في الموسم القادم.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر:" موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يصر على عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الذي انتهت اعارته مع الجونة بداية من الموسم الجديد".





وأضاف: "جاء قرار موسيماني من أجل الضغط على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح للتخلص من السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق بعد رفض استمراره لضعف امكانياته الفنية".