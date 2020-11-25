نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة "نجل" سيميوني بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي كالياري الإيطالي إصابة جيوفاني سيميوني لاعب الفريق ونجل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا قبل مباراة كأس إيطاليا ضد هيلاس فيرونا.

وقال كالياري في بيان له: "يعلن نادي كالياري أن اختبار جيوفاني سيميوني إيجابيًا وأنه مصاب بفيروس كورونا.. تم عزل اللاعب على الفور وفقًا للبروتوكول الطبي، وجاءت جميع نتائج لاعبي الفريق الآخرون سلبية وسوف يبدأ النادي العزل الائتماني".

وأضاف البيان: "سوف يظل الفريق قادرًا على خوض التدريبات والمشاركة بالمباريات الرسمية ويواصل النادي الاتصال بالهيئة الصحية المحلية مع مراعاة أحكام البروتوكول".