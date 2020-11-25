نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يتطلع لحسم التأهل في اليوروباليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غداً الخميس مباريات الجولة الرابعة من مجموعات الدوري الأوروبي حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي لحصد العلامة الكاملة وتحقيق الإنتصار الرابع توالياً وحسم التأهل للدور الثاني.

حيث يحل الجانرز ضيفاً على مولده النرويجي في المجموعة الثانية وهو الذي تمكن من الفوز ذهاباً يوم الخامس من شهر نوفمبر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويُعول رجال أرتيتا على كتيبة اللاعبين المُميزين في الفريق أمثال أوباميانج وتوماس بارتي بالإضافة إلى محمد النني من أجل حصد الثلاثة نقاط والوصول للعلامة الكاملة.