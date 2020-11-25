نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يعلن موعد عودته من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان جمهور العملاق الإيطالي بشأن إصابته الأخيرة التي تعرض لها ضد نابولي.

وحقق ميلان فوزًا مهمًا على نابولي بنتيجة 3-1، في الجولة الثامنة للكالتشيو، حيث سجل إبراهيموفيتش هدفين، لكنه تعرض للإصابة.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها موقع "فوتبول إيطاليا": "في كل مرة أرتدي فيها أحذية كرة القدم ينتابني شعور رائع، هذا ما أريد أن أفعله".

وأضاف: "هذا طموحي، كرة القدم هي أعز أصدقائي، وبدونها لن أكون على ما يرام، وفي غيابها أشعر بالضياع" ، وبسؤاله عن إصابته الأخيرة وموعد عودته، قال: "ليست خطيرة، سأغيب لأسبوع أو أسبوعين فقط".