نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع خليجي على ضم هالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب البرازيلي هالك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنجهاي الصيني من مغادرة فريقه والإنتقال لخوض تجربة إحترافيه جديدة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً مع شنجهاي في يناير القادم وبات قريباً للغاية من الرحيل بعد أربعة سنوات قضاها في الدوري الصيني.

وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن هالك تلقى عدة عروض من أندية أوروبية، أولها من فريقه الأسبق بورتو، لكنه قوبل بالرفض بسبب قيمة الراتب السنوي، الذي يقدر بـ1.5 مليون يورو في عرض النادي البرتغالي، بينما يتقاضى البرازيلي في الصين 20 مليون يورو.

في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب أيضاً بعض العروض الخليجية من أجل الإنضمام إليها لكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها إلى غاية الآن في إنتظار الحسم خلال الفترة القادمة.