نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالد كومان يتحدث عن "صورة" برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني سعادته بتأهل الفريق إلى الدور الثاني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 4-0 أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.

وتغلب برشلونة على دينامو كييف برباعية نظيفة ليواصل حصد العلامة الكاملة ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، وقد حسم تأهله إلى دور الـ16 من المجموعة التي تأهل منها أيضاً يوفنتوس الإيطالي.

وقال كومان عقب المباراة: "هذه هي صورة برشلونة التي نود رؤيتها، سيطر الفريق على المباراة بالشكل الكافي للشعور بالفخر إزاء الأداء.. ربما افتقدنا الفاعلية شيئاً ما في الشوط الأول، لكنني سعيد بالأداء بشكل عام".