نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكد غياب ألديرفيرلد عن مواجهة توتنهام وتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن غياب الدولي البلجيكي توبي ألديرفيرلد مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة فريقه القادمة ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة " إيفينيج سناندرد " الإنجليزية أن مورينيو تلقى بعض الأنباء السيئة اليوم بتأكد غياب ألديرفيرلد عن مواجهة البلوز في ديربي لندن يوم الأحد القادم.

وتعرض اللاعب لإصابة في مواجهة مانشستر سيتي السبت الماضي، وخرج في الدقيقة 81، ليدخل بدلًا منه جوي رودون وكشفت الفحوصات الطبية عن أنه يُعاني من بعض المشكلات في الركبة.