نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسوبيل: الكرة المصرية الفائز الأكبر من نهائي الأهلي ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الألماني راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي أن الكرة المصرية تُعتبر الفائز الأكبر من نهائي القرن الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر له الجمعة القادم.

وفي تصريحات تلفزيونية ادلى بها تسوبيل قال:" أتمنى بلا شك تتويج الأهلي بالبطولة في الوقت الذي ستظل سيطرة الأندية المصرية على البطولات الأفريقية مستمرة".

وأوضح أنه كان لا يحب المفاجآت في لقاءات القمة ضد الزمالك وكان يلعب دائماً بتشكيلته الثابتة خاصة أن الفريق كان يفوز باستمرار.