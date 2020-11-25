نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مينجويزا يعلق على ظهوره الأول بقميص البلوجرانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب اوسكار مينجويزا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة عن سعادته الكبيرة بالظهور الأول له رفقة البلوجرانا مساء أمس الثلاثاء ضد دينامو كييف الأوكراني لحساب مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ولعب المدافع الشاب في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب الإسباني جيرارد بيكيه والفرنسي صامويل أومتيني بجوار الفرنسي الآخر كليمونت لينجليت.

وقال مينجويزا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا بعد سنوات عديدة وما عشته، إنني أحقق حلمي وأشارك لأول مرة مع برشلونة، أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف: "لقد لعبت مباراة جيدة، استقبلنا القليل من الفرص، كنا مهتمين جدًا باستعادة الكرة عندما نفقدها، لعبنا مباراة رائعة، وهنأني الجميع بعد المباراة".