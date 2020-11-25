نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف فريق يوفنتوس الإيطالى بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروربا؛ بعدما حقق فوزًا ثميناً على ضيفه فرينكفاروزى المجرى، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "يوفنتوس آرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

وتقدم ميترو أوزوني بأول أهداف اللقاء لصالح فرينكفاروزى عند الدقيقة 19، قيل أن يدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لليوفي عند الدقيقة 35 بعدما استغل تمريرة حاسمة من الكولومبي خوان كوادرادو، فيما سجل ألفارو موراتا هدف الفوز ليوفنتوس عند الدقيقة 92.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في وصافة المجموعة السابعة خلف برشلونة المتصدر برصيد 12 نقطة، فيما خرجا الثنائي دينامو كيف الأوكراني فرينكفاروزى من البطولة بعد حصدهم نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي:-

من المقرر أن يواجه اليوفي نظيره بينفينتو، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.