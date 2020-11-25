نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بسرعة حسم ملف رحيل ثنائي الفريق بالموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي، كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بتسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق والسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، مع نهاية الموسم الجاري، لعدم حاجة المدير الفني إلى خدماته.

وحددت القلعة الحمراء مبلغ 600 ألف دولار، من أجل التخلي عن جيرالدو مع بداية الموسم الجديد، والمساهمة في راتب بادجي مع ناديه الجديد في حال خروجه على سبيل الإعارة.

وتلقى جيرالدو، بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.

فيما تلقى بادجي عرضًا من جانب الاتحاد السكندري بالإضافة إلى إميان الفرنسي للحصول على توقيعه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.