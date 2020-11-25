الرياضة

وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته.

 

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشناوي بخير، وتم إجراء مسحة الكاف، وجميع اللاعبين بخير، وعلى أتم الاستعداد للمباراة النهائية".

 

وأضاف: "اللاعبين الكبار يبتعدون عن السوشيال ميديا، خاصة في ظل الضغط الكبير، الذي يتعرضون له، الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية، ولا يعاني من أي إصابات".

 

وأتم: "كل اللاعبين بلا استثناء ستظهر مساء اليوم، ومن الممكن أن تظهر في السابعة مساءًا، وكذلك وليد سليمان خضع لمسحة الكاف، وأتمنى لجميع اللاعبين السلامة".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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