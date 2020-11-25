ميدو : نتائج مسحات كورونا للاعبي الأهلي والزمالك العاشرة مساء.. واتحاد الكرة يسلمها للناديين

وكشف الاعلامى مهيب عبد الهادى عن سلبية جميع عينات لاعبى النادى الأهلى بناء على المسحة التى أجراها الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " صباح اليوم قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا .
أثبتت المسحة التي خضع لها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لسلبية جميع اللاعبين عدا صالح جمعة لاعب الوسط فقط.
ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا.
وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي إستغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول .
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