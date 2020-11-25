ميدو : نتائج مسحات كورونا للاعبي الأهلي والزمالك العاشرة مساء.. واتحاد الكرة يسلمها للناديين

وكشف الاعلامى مهيب عبد الهادى عن سلبية جميع عينات لاعبى النادى الأهلى بناء على المسحة التى أجراها الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف " صباح اليوم قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا .

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعه في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شئ مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معاهم علي مدار الــ48 ساعة الماضية بشان التشكيل الأساسي ولم يبق سوي مركز وحيد هو محل خلاف حتي الآن.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول الذي انتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم أليو ديانج وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

ولا تزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي أفشه بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط الملعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتي الآن للأستفادة منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثلة للشفاء من فيروس كورونا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.



ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا.

وقال مهيب عبد الهادى على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى : " جميع عينات لاعبى الأهلى سلبية باستثناء صالح جمعة ".أثبتت المسحة التي خضع لها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لسلبية جميع اللاعبين عدا صالح جمعة لاعب الوسط فقط.



وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي إستغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول .