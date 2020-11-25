يد الزمالك يهزم حدائق الأهرام في دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة 32/23 في آخر لقاءات الدور الأول من دور المجموعات لدورى المحترفين. وانتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 10/10 قبل أن ينجح الفريق في حسم المباراة لصالحه والتي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

وبهذه النتيجة اختتم الزمالك مباريات دور المجموعات في المركز الأول برصيد 24 نقطة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا الخميس بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر استعدادا لمبارتى تحديد بطل دورى المحترفين الموسم الماضي المباراة الأولى ستلعب على صالة نادى الزمالك يوم السبت الموافق 28 نوفمبر مع فريق سبورتنج. وستقام المباراة الاخيرة علي صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر يوم الاحد الموافق 29 نوفمبر مع النادى الأهلي. ويقود الفريق حسين زكي مديرا فنيا و حسن يسرى مدربا عاما.

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