بتروجت يسحق كوكاكولا في إفتتاح دوري القسم الثاني

من دوري القسم الثاني.

تقدم اللاعب محمود فليكس بتسجيل أولي أهداف بتروجت في مرمي كوكاكولا في الدقيقة20، ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب عبدالرحمن حسن في الدقيقة 70 وإختتم محمود فليكس الهدف الثالث لبتروجت في الدقيقة 86.

وذلك يحصل بتروجت على أول 3 نقاط، من المقرر أن يلاقي فريق السكة الحديد علي ملعب السكة بالجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل .