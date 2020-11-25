نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرجاء يقتنص نقطة غالية من أنياب فاركو بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المطروحي نقطة ثمينة من مضيفه ونظيره فاركو، عقب تعادل الفريقين بهدف لمثله، وسط أجواء ممطرة ، ضمن إفتتاحية مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.

تقدم فاركو مبكرا عن طريق أحمد العزب، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بينما أدرك خالد أبو زيادة التعادل قبيل نهاية الشوط الأول بلحظات، في لقاء أداره تحكيميا محمد الحنفي.

دخل فاركو المباراة بتشكيل مكون من : محمود السيد، محمود مسعود، محمود سعيد، أحمد العزب، إسلام الفولي، أحمد سعيد، بلال جمال، أحمد البحراوي، هشام فتح الله، علي بهيج، وكريم حسن.

أما الرجاء فدخل المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبد المنعم، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم، أمير صابر، عز خميس، جون سيلا، إبراهيم جمال، حسن ربيع، خالد أبو زيادة، وحمد فوزي، ووليد عطية.