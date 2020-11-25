نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولي النادي الأهلي في التعاقد مع عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم عبد الرحمن مجدي مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة رفقة النادي الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي.

وتلقى عبد الرحمن مجدي العديد العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، من داخل الدوري المصري وخارجه.

وحدد نادي الإسماعيلي شروطهم للموافقة على رحيل عبد الرحمن مجدي خارجيًا، بعدما تلقى قضاء فترة معايشة مع فريق أياكس أمستردام الهولندى، وذلك عن طريق وكيل أحد شركات التسويق الأجنبية.

واشترط الإسماعيلي أن لا يقل العرض عن 2 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل عبد الرحمن مجدي، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية للفريق.