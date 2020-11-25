نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصورة يفشل في أول إختبار أمام بيلا بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة بأول إختبار له بمجموعة بحري هذا الموسم وسقط في فخ التعادل السلبي أمام بيلا، بلقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بالقسم الثاني.

المنصورة بقيادة ياسر عبدالواحد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من عاطف نصحى، وائل عبده، عبدالرحمن سالم شاكر الدسوقى محمد نجاتي، أحمد أبوالمعاطى، مؤمن فكرى، محمد عادل، علي أبو طالب، إسلام حمدينو، وعماد خيرى.

بينما بدأ بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد رضا، رضا شحاتة، فتوح المتولى، أحمد عاطف، مصطفى سعد، السعيد السيد، موري بانجورا، أمير إسماعيل جميل إبراهيم، الحسن ديالو، السيد مصطفى.

المباراة لم تشهد فرص خطيرة تذكر وإن كانت السيطرة تميل لصاحب الأرض المنصورة قليلا مع تماسك الضيوف بيلا حتى أطلق حكم اللقاء أحمد العدوي صافرته معلنا نهاية مباراة الجولة الأولى بالتعادل السلبى ليحصد كل فريق نقطة يفتتح بها رصيده من النقاط بالمجموعة الثالثة.