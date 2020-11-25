نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مالية كفر الزيات يعود بنقطة ثمينة من دكرنس بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مالية كفر الزيات نقطة ثمينة من مضيفه دكرنس، بعد التعادل بهدف لمثله، في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثاني، ضمن إفتتاحية مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.

دكرنس بقيادة مصطفى عبده بدأ المباراة بتشكيل مكون من : محمد العربى، محمد حموده، محمد نبيل، عادل أدهم، أحمد حاتم، إبراهيم سليمان، حميده علي، محمد فوزى، محمد كريسبو، أحمد جمعه، وسعد جمال.

بينما بدأ مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي المباراة بتشكيل مكون من: أحمد فاروق، محمد سالم، محمد صالح، مصطفى جمعه، محمد على، محمد عبدالمنعم، محمد مرسى، مختار محمد، أحمد عادل، فريد حلمى، وأحمد مبروك.

تقدم مالية كفرالزيات أولا عن طريق أحمد عادل بضربة رأسية رائعة سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس محمد العربى بالدقيقة ٢٥ بالشوط الأول، فيما

عاد دكرنس مبكرا مع الدقيقة السادسة بالشوط الثانى عن طريق الوافد الجديد سيرجينيو ڤالو برأسية قوية إكتفى بمتابعتها أحمد فاروق، حارس المالية.

أدار المباراة تحكيميا لطفى شعبان، حكم ساحة، وعاونه كلا من محمد عطا، حكم مساعد، محمد حسين، حكم مساعد، من منطقة بني سويف والسيد منير، حكم رابع، من منطقة المنوفية.