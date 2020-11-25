رسمياً.. 2000 مشجع يحضرون نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يحصل الكاف على 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعون من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.
وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادى عن سلبية جميع عينات لاعبى النادى الأهلى بناء على المسحة التى أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " صباح اليوم قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا .
وقال مهيب عبد الهادى على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى : " جميع عينات لاعبى الأهلى سلبية باستثناء صالح جمعة "، وأثبتت المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبية جميع اللاعبين عدا صالح جمعة لاعب الوسط فقط.
واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شئ مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معاهم علي مدار الــ48 ساعه الماضية بشان التشكيل الأساسي ولم يبقي سوي مركز وحيد هو محل خلاف حتي الآن.
ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم أليو ديانج وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.
ولا يزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي أفشه بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط المعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتي الأن للاستفادة منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثله للشفاء من فيروس كورونا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.
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