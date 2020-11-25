سكتة قلبية.. وفاة مارادونا عن عمر ناهز الـ 60 عاما

توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.