سكتة قلبية.. وفاة مارادونا عن عمر ناهز الـ 60 عاما

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية.
وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.
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