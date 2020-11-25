6 إصابات كورونا .. تغريدة غامضة من أحمد شوبير قبل مباراة الأهلي والزمالك

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة غامضة قبل مباراة الأهلي والزماك ضمن نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر له يوم الجمعة القادم.

وكتب شوبير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: " ٣ من هنا و٣ من هنا".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدى النادي الأهلي في المباراة المقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل وذلك لحسم لقب دوري ابطال إفريقيا.

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي والإفريقي هذا اللقاء الذي يعتبر الأول في تاريخه، فلأول مرة في التاريخ لن يخرج اللقاء من مصر وسوف يحسمه فريق مصري حتماََ.

ويعتبر حارسا مرمى الفريقين من أكثر العوامل المؤثرة فى صفوف الناديين بشكل كبير، خاصة أنهما يمثلان الخط الأخير فى الدفاع.

يعتبر محمد الشناوى حارس مرمى النادي الاهلي من أفضل حراس القارة السمراء هذا الموسم، حيث إنه يقدم واحدًا من أفضل مواسمه مع الفريق الاحمر، خاصة بعدما حطم الرقم القياسى لشريف إكرامى محليًا وأنهى الموسم بـ23 مباراة بشباك نظيفة.

وعلى الجانب الآخر نجد أن محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك استطاع أن يثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للأبيض على حساب حارسين كبيرين هما محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.