سقوط لافتة الزمالك نادي القرن الحقيقي بسبب الأمطار.. شاهد

تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في سقوط لافتة نادي الزمالك، المدون عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سقوط اللافتة، وذلك بعد هدوء الرياح وتوقف الأمطار الغزيرة مساء اليوم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصورـ وضع مؤخرا لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، وذلك ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بـ لقب نادي القرن العشرين في قارة إفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية خلال القرن العشرين.

جدير بالذكر أن القاهرة وبعض المحافظات المختلفة، شهدت خلال الساعات الجارية، سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، يصاحبها نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئوية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية، والصغرى 14.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، المناطق المحتملة أن يكون هناك سقوط أمطار اليوم، ما بين الغزيرة والرعدية على بعض المناطق ومتوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح،

وعلي جانب آخر تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وأهاب اللواء خالد عبد العال بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها القاهرة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي، وهيئة النظافة بالتواجد بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه .

كما شدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .