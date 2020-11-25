الزمالك والأهلي.. أرقام أبو جبل والشناوي في موسم ختامه نهائي تاريخي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدى النادي الأهلي في المباراة المقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل وذلك لحسم لقب دوري ابطال إفريقيا.

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي والإفريقي هذا اللقاء الذي يعتبر الأول في تاريخه، فلأول مرة في التاريخ لن يخرج اللقاء من مصر فسوف يحسمه فريق مصري حتماََ.

ويعتبر حارسا مرمى الفريقين من أكثر العوامل المؤثرة فى صفوف الناديين بشكل كبير، خاصة أنهما يمثلان الخط الأخير فى الدفاع.

يعتبر محمد الشناوى حارس مرمى النادي الاهلي من أفضل حراس القارة السمراء هذا الموسم، حيث أنه يقدم واحدًا من أفضل مواسمه مع الفريق الاحمر، خاصة بعدما حطم الرقم القياسى لشريف إكرامى محليًا وأنهى الموسم بـ23 مباراة بشباك نظيفة.

وعلى الجانب الآخر نجد أن محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك استطاع أن يثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للأبيض على حساب حارسين كبار وهما محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

ونكشف لكم في هذا التقرير أرقام حارسا مرمى الزمالك والأهلي قبل موقعة نهائي دوري ابطال افريقيا:

"محمد أبو جبل"

ـ السن: 31 عامًا

ـ القيمة التسويقية: 325 ألف يورو

ـ خاض 32 مباراة فى الموسم الجارى

ـ استقبلت شباكة 21 هدفًا

ـ حافظ على نظافة شباكة فى 15 مباراة

"محمد الشناوى"

ـ السن: 31 عامًا

ـ القيمة التسويقية: مليون و700 ألف يورو

ـ خاض 43 مباراة

ـ استقبلت شباكه 13 هدفًا

ـ حافظ على نظافة شباكه فى 32 مباراة