إيهاب جلال يقترب من قيادة مصر المقاصة للمرة الثالثة

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، من قيادة الفريق للمرة الثالثة خلال الموسم القادم 2020/2021.

وكان إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمقاصة خلال الموسم الماضي ولكنه رحل قبل انتهاء الموسم بسبب خلاف حدث بينه وبين الإدارة على مستحقاته المتأخرة.

وكشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، موقف ايهاب جلال من قيادة الفريق الفيومي في الموسم الجديد.

وقال فى تصريحات تليفزيونية: "نفاوض إيهاب جلال للعودة لقيادة الفريق في الموسم الجديد".