“فيفا”: اليمن ضمن 22 منتخبا في كأس العرب 2021

“فيفا”: اليمن ضمن 22 منتخبا في كأس العرب 2021أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أن 22 منتخبا أكدت مشاركتها في بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر، قبل عام من المونديال الأول في الشرق الأوسط على أرضها.

وقال إنفانتينو خلال زيارته أمس الثلاثاء لملعب "لوسيل"، أحد الملاعب الثمانية لمونديال "قطر 2022" والذي يستضيف المباراة النهائية: "نحن سعداء لإعطاء 22 منتخبا من العالم العربي موافقتها على المشاركة في كأس العرب 2021، والتي ستقام على ملاعب مونديال قطر 2022"

وتابع السويسري "من خلال كرة القدم، ستوحد هذه البطولة 450 مليون إنسان من مختلف أنحاء المنطقة".

وستقام مباريات كأس العرب في غالبية ملاعب المونديال الثمانية بين 1 و 18 ديسمبر، بإجمالي 32 مباراة على مدى 18 يوما.

ويشارك في البطولة 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي، هي اليمن قطر، والبحرين، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، والسعودية، وسوريا، والإمارات، .

ومن بين منتخبات الاتحاد الإفريقي، تشارك عشرة منتخبات هي السودان، والجزائر، والمغرب، والصومال، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر، وموريتانيا، وليبيا.

ومن المقرر إجراء قرعة البطولة العربية في الدوحة في أبريل 2021، مع بيع تذاكر المباراة لاحقًا، حيث تتأهل الدول العشر الأعلى تصنيفًا وفقًا لتصنيف ”الفيفا“ العالمي الذي سيصدر في أبريل 2021 تلقائيًا إلى المرحلة النهائية من البطولة، بينما ستشارك الفرق الـ 12 المتبقية في منافسات فاصلة لتحديد المراكز الستة المتبقية.

وسيتم تقسيم الفرق الـ 16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى 4 مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، حيث تقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.