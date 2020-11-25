اجعلنا فخورين بك.. الاتحاد الجنوب إفريقي يدعم موسيماني قبل نهائي إفريقيا

وجه الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم الدعم والمساندة لمواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2020 أمام الزمالك.
ويلتقي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية يوم، الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة" على استاد "القاهرة" الدولي.
وقبل المباراة، تمنى الرئيس التنفيذي للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، تيبوجو موتلانثي، الحظ السعيد لمواطنه موسيماني مع الأهلي وتحقيق البطولة مع الأهلي كما فعل من قبل في عام 2016 على حساب الزمالك.
وتحدث تيبوجو عن موسيماني في تصريحات لشبكة "Soccer Laduma" الجنوب إفريقية، وقال: "في الظروف العادية، من المفترض أن يكون المرء محايدًا، وأن يستمتع بأفضل أندية كرة القدم في القارة، لكن في الحقيقة هو أنني أشجع بيتسو والأهلي على الفوز باللقب".
وتابع: "موسيماني واحد منا وبالتأكيد لديه أمنية في المكان الذي أريد أن يكون فيه لقب دوري أبطال إفريقيا، أود أن أرى بيتسو والأهلي يتوجان بالبطولة".
ووجه موتلانثي رسالة أخيرة لمدرب الأهلي: "إلى بيتسو، أتمنى له حظًا سعيدًا وإذا فزت باللقب يوم، الجمعة، فلن تجعل نفسك وعائلتك فخورين فحسب، بل كل جنوب إفريقيا، انت سفير حقيقي للبلاد ونحن فخورون بك، اذهب واجعلنا فخورين لأننا جميعا نحب ونقدر صدقك وشخصيتك واحترافك، انت بطل حقيقي بالنسبة لنا".
واستقر الجهاز الفني بقيادة موسيماني علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شيء مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معهم على مدار الــ48 ساعه الماضية بشان التشكيل الأساسي ولم يبق سوى مركز وحيد هو محل خلاف حتي الأن.
وسوف ينتظر موسيماني ظهور نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاعبين والجهاز الفني، والتي سيخضعون لها اليوم حتي يخطر لاعبيه بالتشكيل وخطة المباراة مساء الخميس وقبل مواجهة الزمالك بـ24 ساعة كاملة حتي يدرس كل عنصر مهام مركزه بدقه متناهية.
ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.
ولا يزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي أفشه بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط الملعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتي الأن للأستفاده منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثلة للشفاء من فيروس كورونا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.
ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا.
وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي استغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول .
وحسب الخطة التي أستقر عليها موسيماني سيكون للسولية وديانج دور كبير في مساعدة محمد هاني ومعلول لمواجهة زيزو وبن شرقي جناحي القلعة البيضاء علي أن يتفرغ محمد مجدي أفشه للهجوم مع الشحات وأجايي ومروان .
وعقد موسيماني محاضرة مطوله مع لاعبيه داخل المعسكر تضمنت شرح مفصل لطريقة لعب الزمالك وتحذير شديد من مصطفي محمد في الكرات العرضية، وشرح المدير الفني طريقة تحرك المهاجم وسرعته في الانقضاض علي الكرة، وهو ما حدث في هدف ابوقير بكأس مصر .
ويتواجد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل يومي مع البعثة في فندق الإقامة ويتحرك معهم لحضور المران ولا يغادر الفندق إلا مساءً، وبعد الاطمئنان علي كل شيء خاصة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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