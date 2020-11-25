اجعلنا فخورين بك.. الاتحاد الجنوب إفريقي يدعم موسيماني قبل نهائي إفريقيا

وجه الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم الدعم والمساندة لمواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2020 أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية يوم، الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة" على استاد "القاهرة" الدولي.

وقبل المباراة، تمنى الرئيس التنفيذي للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، تيبوجو موتلانثي، الحظ السعيد لمواطنه موسيماني مع الأهلي وتحقيق البطولة مع الأهلي كما فعل من قبل في عام 2016 على حساب الزمالك.

وتحدث تيبوجو عن موسيماني في تصريحات لشبكة "Soccer Laduma" الجنوب إفريقية، وقال: "في الظروف العادية، من المفترض أن يكون المرء محايدًا، وأن يستمتع بأفضل أندية كرة القدم في القارة، لكن في الحقيقة هو أنني أشجع بيتسو والأهلي على الفوز باللقب".

وتابع: "موسيماني واحد منا وبالتأكيد لديه أمنية في المكان الذي أريد أن يكون فيه لقب دوري أبطال إفريقيا، أود أن أرى بيتسو والأهلي يتوجان بالبطولة".

ووجه موتلانثي رسالة أخيرة لمدرب الأهلي: "إلى بيتسو، أتمنى له حظًا سعيدًا وإذا فزت باللقب يوم، الجمعة، فلن تجعل نفسك وعائلتك فخورين فحسب، بل كل جنوب إفريقيا، انت سفير حقيقي للبلاد ونحن فخورون بك، اذهب واجعلنا فخورين لأننا جميعا نحب ونقدر صدقك وشخصيتك واحترافك، انت بطل حقيقي بالنسبة لنا".