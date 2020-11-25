هجوم الزمالك والأهلي.. الابيض يتفوق رغم تتويج الأحمر بالدوري

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدى النادي الاهلي في المباراة المقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل لحسم لقب دوري ابطال إفريقيا.

ويترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي والإفريقي هذا اللقاء الذي يعتبر الأول في تاريخ الكرة الإفريقية، حيث أن اللقب لأول مرة في التاريخ لن يخرج من مصر وسوف يحسمه فريق مصري حتماََ.

ويحمل هجوم الفريقين المكون من مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو "الزمالك"، ومروان محسن وبادجي "الاهلي"، على عاتقه الكثير من مهمة حسم اللقب الافريقي.

سجل ثنائى هجوم الزمالك مصطفى محمد وكاسونجو 22 هدفًا هذا الموسم، بينما سجل ثنائى هجوم الأهلى مروان محسن وأليو بادجى 13 هدفًا.

ونكشف لكم في هذا التقرير أرقام الرباعي مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو "الزمالك"، مروان محسن وبادجي "الأهلي"، قبل نهائي دوري ابطال افريقيا:

- هجوم الزمالك:

"مصطفى محمد"

شارك: فى 43 مباراة

سجل: 19 هدفًا

صنع: 3 أهداف

ـ كاسونجو

شارك فى: 22 مباراة

سجل: 3 أهداف

فيما جاءت أرقام هجوم الأهلى كالتالى:

" أليو بادجي"

شارك فى: 24 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: 8 أهداف

"مروان محسن"

شارك فى: 34 مباراة

سجل: 9 أهداف

صنع: هدفين