بيان رسمي .. إصابة 6 لاعبين فى الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

أعلن د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.

الزمالك: سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ( الونش ).

الأهلي : سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج .

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شيء مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معهم على مدار الــ48 ساعه الماضية بشان التشكيل الأساسي ولم يبق سوى مركز وحيد هو محل خلاف حتي الأن.

وسوف ينتظر موسيماني ظهور نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاعبين والجهاز الفني، والتي سيخضعون لها اليوم حتي يخطر لاعبيه بالتشكيل وخطة المباراة مساء الخميس وقبل مواجهة الزمالك بـ24 ساعة كاملة حتي يدرس كل عنصر مهام مركزه بدقه متناهية.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

ولا تزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي أفشه بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط الملعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتي الأن للأستفاده منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثلة للشفاء من فيروس كورونا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.

ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا.

وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي استغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول .

وحسب الخطة التي أستقر عليها موسيماني سيكون للسولية وديانج دور كبير في مساعدة محمد هاني ومعلول لمواجهة زيزو وبن شرقي جناحي القلعة البيضاء علي أن يتفرغ محمد مجدي أفشه للهجوم مع الشحات وأجايي ومروان .

وعقد موسيماني محاضرة مطوله مع لاعبيه داخل المعسكر تضمنت شرح مفصل لطريقة لعب الزمالك وتحذير شديد من مصطفي محمد في الكرات العرضية، وشرح المدير الفني طريقة تحرك المهاجم وسرعته في الانقضاض علي الكرة، وهو ما حدث في هدف ابوقير بكأس مصر .

ويتواجد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل يومي مع البعثة في فندق الإقامة ويتحرك معهم لحضور المران ولا يغادر الفندق إلا مساءً، وبعد الاطمئنان علي كل شيء خاصة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.