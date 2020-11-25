نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الكشف عن أسماء لاعبي الزمالك المصابين بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، عن إصابة ثلاثي الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبي الزمالك، سلبية العينة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري باستنثاء عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدي الونش لاعبو نادي الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجه الاهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.