نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
الزمالك: سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش.
الأهلي: سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج.