نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التي أجريت اليوم لأعضاء فريقي الزمالك والأهلي طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الزمالك: سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش.

الأهلي: سلبية جميع المسحات عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج.