نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية العينة التي أجرها، وتحولها من إيجابية إلى سلبية.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الخميس الماضي إصابة كهربا بفيروس كورونا حيث خضع اللاعب للعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأصبح كهربا جاهزا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.