نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة إيطالية تكشف موقف رونالدو من العودة إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت عن رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خلال منافسات الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو أغلق باب العودة إلي ريال مدريد بشكل رسمي، إلا أن فكرة التواجد في فريق آخر خلال منافسات الموسم المقبل، لازالت مطروحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو يدرس في الوقت الحالي الاعتزال داخل نادي يوفنتوس، بسبب كبر سنه ورغبته في الحصول على التقدير الذي يتناسب مع قيمته الفنية ومسيرته الكروية.

التقارير الايطالية أوضحت أن كريستيانو رونالدو سيكمل عقده مع نادي يوفنتوس على أقل تقدير، وسيكون مطروح فكرة رحيله عن النادي بعد نهاية عقده مع السيدة العجوز.