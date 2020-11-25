بيراميدز يفاوض الزمالك لضم نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو بيراميدز فى الحصول على خدمات مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

عرض بيراميدز لضم مصطفى فتحي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مسؤولي الأبيض تلقوا في الساعات القليلة الماضية عرضا من بيراميدز للتعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الأبيض.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك رحب بخروج مصطفى فتحي إلى بيراميدز على سبيل الإعارة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.

وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك عرضوا فكرة رحيل مصطفى فتحي على المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لحسم قراره النهائي بشأن رحيل الاعب.