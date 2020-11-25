الرياضة

جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، ستونز، ميندي.

خط الوسط: جندوجان، رودريجو، فودين، بيرناردو، ستيرلينج.

خط الهجوم: جابريل جيسوس. 

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحل اولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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