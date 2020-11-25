نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يكشف عن مدة غياب نجم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، اليوم الأربعاء، إن "المدافع توبي ألدرفيريلد قد يغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع بسبب الإصابة بعد أن كان يخشى المدرب البرتغالي غياب لاعب بلجيكا لفترة طويلة".

وأصيب ألدرفيريلد في العضلة الضامة خلال فوز توتنهام 2-صفر على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع وسيغيب عن مواجهة ضيفه لودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي غداً الخميس.

وربما يعود قلب الدفاع للعب الشهر المقبل في مباراة بارزة ضد حامل اللقب ليفربول الذي يتأخر بفارق الأهداف عن فريق مورينيو متصدر الدوري الإنجليزي.

وأبلغ مورينيو الصحافيين "تعرض توبي لإصابة عضلية لكنها ليست قوية، كما كنا نعتقد في البداية ويمكن القول إنه سيغيب لما بين أسبوعين وأربعة أسابيع ولن يشارك غداً".

وأضاف "هذه أخبار سيئة بالطبع لأنه كان يقدم أفضل مستوياته وسنفتقد لاعباً مهما لكن لدينا دافينسون سانشيز".

وعاد المدافع مات دوهيرتي للتدريبات بعد الغياب عن آخر مباراة بسبب فيروس كوفيد-19، بينما سيبتعد لاعب الوسط المهاجم إيريك لاميلا عن لعب المباراتين المقبلتين على الأقل بسبب مشكلة بوتر العرقوب.

وسيلعب توتنهام ضد تشيلسي فريق مورينيو السابق صاحب المركز الثالث في الدوري يوم الأحد لكن المدرب البالغ من العمر 57 عاماً قال إنه يركز فقط في مباراة الغد بالدوري الأوروبي.

وتابع "المباراة المقبلة ليست ضد تشيلسي بل لودوجوريتس ويجب أن نفوز غداً وبعدها سنركز في لقاء تشيلسي".