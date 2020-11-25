وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية لاستعراض خطة العمل

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مدير الإقليم الكشفي العربي، اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة .
تناول اللقاء استعراض أعمال المنظمة الكشفية العربية في الفترة السابقة، وخطة العمل للعام المقبل، وآفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة.
أشاد وزير الشباب والرياضة بدور الكشافة في المجتمع، وتأثيرها الفعال على تكوين الشخصية الإيجابية للنشء والشباب ، مبينًا دعمه الكامل للحركة الكشفية والتي تسعى دوما لبناء الشخصية وتنمية المجتمعات .
أشار الامين العام للمنظمة الكشفية العربية إلي دور الإقليم العربي في مواجهة فيروس كورونا، مستعرضا الأنشطة والبرامج الخاصة بالاقليم العربي والشراكات مع المنظمات الدولية.
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