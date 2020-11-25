خاص | قائمة الأهلي النهائية لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم إصابة ثلاثي الأهلي وليد سليمان وصالح جمعة واليو ديانج بفيروس كورونا .

وبات الثلاثي خارج حسابات القمة المقرر لها الجمعة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وباتت قائمة الأهلي تضم 19 لاعبًا فقط بينهم 3 حراس مرمي وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وجونيور اجايي وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو واليو بادجي ومروان محسن وسوف ينضم لهم خلال ساعات محمود عبدالمنعم كهربا.

كشفت مصادر خاصة ان جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رفض التوقف كثيرًا أمام فكرة إصابة ثلاث لاعبين اليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة بفيروس كورونا وغيابهم عن قمة الزمالك.

وقالت المصادر إن موسيماني أصدر تعليماته بغلق الملف تمامًا والتركيز في إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتوجه مباشرة إلى ملعب التتش لخوض المران الرئيسي والتعامل مع الأمر الواقع.

وأضافت المصادر أن موسيماني طلب من اللاعبين عدم الحديث عن الغيابات والتركيز في مواجهة الجمعة فقط، كما طلب من الجهاز الطبي متابعة حالة الثلاثي المصاب بـ كورونا.

وأوضحت المصادر أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يغادر معسكر الفريق الأحمر لمنزله للخضوع للعزل بناء علي طلب من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود.

وتابعت أن أليو ديانج سوف يخضع للعزل المنزلي واتباع البروتوكول الذي تقره وزارة الصحة بعد إصابته بفيروس كورونا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شئ مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معاهم علي مدار الــ48 ساعة الماضية بشأن التشكيل الأساسي ولم يبق سوي مركز وحيد هو محل خلاف حتى الآن.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم حمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا.

وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي إستغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول .