سنركل الكرة معا في السماء يوما ما.. بيليه ينعى مارادونا بكلمات مؤثرة

علق أسطورة كرة القدم البرازيلية، إدسون أرانتيس بيليه، اليوم الأربعاء، على وفاة الأيقونة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وقال بيليه، إنه فقد صديقا عظيما، بعد وفاة الأرجنتيني دييجو مارادونا.

وأردف بيليه، صاحب الـ80 عاما، في بيان أرسله مكتبه الصحفي لوكالة "رويترز": "خبر محزن، فقدان أصدقاء بهذه الطريقة، أتمنى أن يمنح الله القوة الكافية للعائلة، بالتأكيد، في يوم من الأيام سنضرب كرة معا في السماء".

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه، وعلى الرغم من مسيرته الجامحة، ودخوله السجن وانتهاء مسيرته بسبب الإدمان، ولسانه اللاذع في معظم الأوقات، إلا أن الفتى الراحل، الطفل الكبير، كان محبوبًا من الجميع.

وقبل أسبوعين من وفاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن مارادونا غادر المستشفى بعد إجراء عملية إزالة جلطة من المخ، ونقل إلى عيادة للشفاء لتلقي العلاج من إدمان الكحول.

وغادر مارادونا المستشفى في 11 نوفمبر بعد ثمانية أيام فقط من إدخاله لإجراء جراحة طارئة في الدماغ.ومع ذلك، أبقته أعراض انسحاب الكحول في المستشفى لفترة أطول.

كان مارادونا يشرب الكحول منذ عام 2004، على الرغم من ذلك، تصدرت عناوين الصحف في كأس العالم 2018 بسبب تصرفاته الغريبة في عدد من مباريات الأرجنتين. ظهر شريط فيديو له وهو يشرب التكيلا على متن طائرة، وادعى أنه "شرب كل النبيذ" قبل فوزهم على نيجيريا.