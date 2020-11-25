وفاة أسطورة كرة القدم الأكثر حزنا في 2020 .. 13 معلومة عن مارادونا

توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا. وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية. وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ. هو الخبر الأكثر حزنًا في عام 2020، بل في عالم الساحرة المستديرة بشكل عام.. مات اللاعب الأعظم في التاريخ، رحل عن عالمنا أفضل من لمس كرة القدم، شاء من شاء وأبى من أبى.. سنفتقد مارادونا ولكن سيظل سحره عالقًا في الأذهان إلى الأبد.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات في حياة مارادونا

ولد في الثلاثين من شهر أكتوبر عام 1960 في مستشفى بوليسلانكو إيفيتا في مدينة لانوس بمقاطعة بيونيس آيريس الأرجنتينية وهو الابن الرابع بعد 4 بنات لأبويه

نشأ في فيلا فيوريتو وترعرع في أسرة فقيرة ويصغره شقيقين

بدأ مسيرته الكروية في فريق أرجينتينيوس جونيورز بعمر 12 عامًا

لفت الأنظار وتم تصعيده للفريق الأول بأرجنيتينوس قبل أن ينتقل عام 1981 لـ بوكا جونيورز

انتقل عام 1982 لصفوف برشلونة الإسباني في أغلى صفقة في كرة القدم مقابل 5 مليون جنيه إسترليني

تعرض للتنمر والعنصرية في إسبانيا وكثرت مشاكله هناك، ليقرر الرحيل لفريق نابولي عام 1984 في صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم أيضًا.

- كتب تاريخًا لنادي نابولي ووضعه في مصاف الكبار وتوج معه ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس الاتحاد الأوروبي

شارك في 4 بطولات لكأس العالم، وقاد المنتخب الأرجنتيني للفوز باللقب عام 1986، والتأهل لنهائي البطولة عام 1990 قبل الخسارة من المنتخب الألماني

هدف "يد الرب" الذي أحرزه في مرمى المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 1986 في دور ربع النهائي يعد الأشهر في مسيرته والذي أحرزه بيده، إضافة إلى الهدف الذي سجله في نفس المباراة بعد مراوغته لاعبي الأسود الثلاثة

مسيرة مثيرة للجدل حظي بها تم إيقافه من كرة القدم لمدة 15 شهرًا في عام 1991 بعد تعاطيه مادة الكوكايين، وتكرر الأمر في بطولة كأس العامل 1994 بعد تعاطيه مادة الإيفيدرين ليتم إبعاده من البطولة.

- اعتزل كرة القدم عام 1997 مع فريق بوكا جونيورز

- قام بتدريب عدة فرق سواء في الإمارات مثل الوصل والفجيرة، و في الأرجنتين، ودرب المنتخب الأرجنتيني عام 2008 وقادهم لربع نهائي بطولة كأس العالم 2010.

- توفى بسكتة قلبية في الأرجنتين عن عمر يناهز 60 عامًا.