سلبية مسحة مدحت عبد الهادي وشفاؤه من فيروس كورونا

كان عبدالهادي قد خضع للمسحة التي أجراها الفريق اليوم تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، وذلك في سيارته دون التعامل مع احد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.