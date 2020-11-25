سلبية مسحة مدحت عبد الهادي وشفاؤه من فيروس كورونا

كان عبدالهادي قد خضع للمسحة التي أجراها الفريق اليوم تحت إشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ، وذلك في سيارته دون التعامل مع احد.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي يحتضنها استاد القاهرة الدولي.
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