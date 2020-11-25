وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية.
وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.
هو الخبر الأكثر حزنًا في عام 2020، بل في عالم الساحرة المستديرة بشكل عام.. مات اللاعب الأعظم في التاريخ، رحل عن عالمنا أفضل من لمس كرة القدم، شاء من شاء وأبى من أبى.. سنفتقد مارادونا ولكن سيظل سحره عالقًا في الأذهان إلى الأبد.
لحظات كثيرة لا تنسى في مسيرة الساحر الأرجنتيني.. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية.
وأكدت تقارير صحفية أرجنتينة أن النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عانى فى الساعات الأخيرة قبل وفاته من سكتة قلبية فى منزله.
ويعيش العالم صدمة حاليا، بعد وفاة البطل العالمي وأسطورة أرجنتينية لن تمحى من ذاكرة عشاق راقصي التانجو، بعدما عزف لهم أجمل الألحان بأهدافه وأكمل السيمفونية بأهدافه التاريخية.
ونعرض فيما يلي فيديو لأجمل أهداف الأسطورة الراحل ماردونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو .. أجمل أهداف ولمسات مارادونا التي لا تنسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.