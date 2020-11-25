بالفيديو .. أجمل أهداف ولمسات مارادونا التي لا تنسي

توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

هو الخبر الأكثر حزنًا في عام 2020، بل في عالم الساحرة المستديرة بشكل عام.. مات اللاعب الأعظم في التاريخ، رحل عن عالمنا أفضل من لمس كرة القدم، شاء من شاء وأبى من أبى.. سنفتقد مارادونا ولكن سيظل سحره عالقًا في الأذهان إلى الأبد.

لحظات كثيرة لا تنسى في مسيرة الساحر الأرجنتيني.. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية.