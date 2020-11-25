وفاة اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم.. لحظات لا تنسى لـ مارادونا

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

وفاة مارادونا هو الخبر الأكثر حزنًا في عام 2020، بل في عالم الساحرة المستديرة بشكل عام.. مات اللاعب الأعظم في التاريخ، رحل عن عالمنا أفضل من لمس كرة القدم، شاء من شاء وأبى من أبى.. سنفتقد مارادونا ولكن سيظل سحره عالقًا في الأذهان إلى الأبد.

لحظات كثيرة لا تنسى في مسيرة الساحر الأرجنتيني.. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية..

انتقل مارادونا لبرشلونة عام 1982 قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني وهي أغلى صفقة في كرة القدم آنذاك.

توج مارادونا معهم بكأس إسبانيا وكأس السوبر لكنه تعرض للعنصرية والتنمر، ورحل بقرار مشترك مع النادي، بعد الحادث الشهير مع جويكيوتكسيا لاعب أتلتيك بيلباو والذي تدخل عليه بعنف وكاد ينهي مسيرة مارادونا، ليقرر الرحيل عن برشلونة عام 1984، والانتقال لـ نابولي الإيطالي.

لم يصدق سكان ومشجعو مدينة نابولي فكرة التفاوض مع مارادونا من الأساس، كانوا يظنونها مجرد شائعات، حتى حل مارادونا عليهم في أحد القوارب التي رست في خليج المدينة، تم توقيع العقد على قارب مع إداري الفريق سيتيرز بيلر و مالك الأشغال العامة فيرلينو وأنطونيو جوليانو مدير الكرة.. مارادونا أصبح مرة أخرى أغلى لاعب في العالم وانتقل لناد غير معروف ليس غنيًا وليس له أي تاريخ يذكر.. انتقل ليصبح بطل مدينة بأكملها . أثر قدوم مارادونا في بداية الأمر على اقتصاد المدينة سلبيًا حتى أنه بحسب بعض التقارير الصحفية فإنالمدينة لم تمتلك ثمن الوقود الكافي لتسيير المركبات والحافلات العامة لنقل الناس لأشغالهم، لكن كل ذلك سيتغير. احتشد أكثر من 70 ألفا في ملعب سان باولو أثناء تقديم مارادونا كلاعب لنابولي، تغيرت المدينة بعد ذلك، أصبحت نابولي تقريبًا مزارًا سياحيًا، ارتفعت مبيعات فريق الجنوب، أصبح الاستاد ممتلئًا عن بكرة أبيه فقط لمشاهدة مارادونا، لم يحقق الفريق نجاحًا في أول مواسم مارادونا ، وكذلك في العام الذي يليه، كان الفريق يبني سلالم مجده درجة بدرجة، حتى أصبح الحلم حقيقة. يد الرب وأعظم هدف في العالم واجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإنجليزي في ربع نهائي بطولة كأس العام 1986.. مارادونا قاد الأرجنتين للفوز بهدفين مقابل هدف هما الأشهر في تاريح كرة القدم.. هدف " يد الرب" وهو الاسم الدارج له والذي أحرزه بيده، والهدف الثاني عندما راوغ جميع لاعبي المنتخب الإنجليزي تقريبًا، ليتم تصنيفه بالهدف الأفضل في التاريخ. التتويج بكأس العالم مع الأرجنتين قاد مارادونا المنتخب الأرجنتيني لتحقيق بطولة كأس العالم 1986.. سجل 5 أهداف وصنع 5 أخرى وتوج بأفضل لاعب في البطولة، ليحقق أخر لقب عالمي لراقصي التانجو. التتويج بالدوري الإيطالي مع نابولي توج نادي نابولي بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه موسم 1986-1987، وللمرة الأولى في تاريخ الجنوب الإيطالي، يمكننا أن نصنف لحظة تتويجهم بالدوري اللحظة الأفضل في القرن العشرين بالنسبة للكرة الإيطالية، فخريطة كرة القدم تغيرت، مارادونا وبمساعدة مجموعة من اللاعبين المغمورين حققوا المعجزة. ازدادت قوة نابولي، وازدادت قوتهم الشرائية، خسروا لقب موسم 1987-1988 في آخر الجولات لصالح ميلان، ثم الموسم الذي يليه لصالح إنتر، لكنهم عادوا في موسم 1989-1990 ليتوجوا بلقب الدوري للمرة الثانية، نابولي أصبح أقوى فريق إيطالي واستطاع التغلب على سطوة يوفنتوس وإنتر وميلان. الأمر لم يتوقف عن ذلك الحد، نابولي توج ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1989، ودعونا لا ننسى أنه توج ببطولة كأس إيطاليا عام 1987، أصبح نابولي من أقوى فرق العالم، لكن مارادونا كانت بطولة كأس العالم 1990 بمثابة النهاية لمشواره مع نابولي، أقصى إيطاليا في نصف النهائي وعلى ملعب سان باولو، احتفل بشكل هستيري أمام من كانوا يهتفون باسمه، ثم تم إيقافه عن لعب كرة القدم بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. انتهت قصة مارادونا الجميلة مع نابولي ليغادر عام 1991 لصفوف نادي إشبيلية. تعاطي المخدرات تم إيقاف مارادونا عام 1991 عن ممارسة كرة القدم لمدة 15 شهرًا بعد تعاطيه مادة الكوكايين.. مارادونا كان مثيرًا للجدل وتم إقصاؤه من قائمة الأرجنتين لبطولة كأس العام 1994 بعد تناوله بعض المواد المخدرة أيضًا، قبل أن يعتزل كرة القدم 1997. تدريب المنتخب الأرجنتيني أعلن الاتحاد الأرجنتيني تولي مارادونا مهمة تدريب المنتخب عام 2008، وذلك لمدة 18 شهرًا. مسيرة مارادونا التدريبية لم تكن الأفضل، ورحل عن تدريب المنتخب الأرجنتيني عام 2010 بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم.

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