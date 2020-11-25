خاص | آخر كلام .. نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في أفريقيا دون حضور جماهيري

ويلتقي الأهلي غريمه الزمالك، يوم الجمعة المقبل المقرّر إقامتها في التاسعة مساء، على استاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" إن الحضور سيقتصر على الإدارات التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد المصري والنادي الأهلي والزمالك .

وأضاف: "لا صحة لما تردّد عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني بقيادة موسيماني علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شيء مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معهم على مدار الــ 48 ساعة الماضية بشان التشكيل الأساسي ولم يبق سوى مركز وحيد هو محل خلاف حتي الآن. وسوف ينتظر موسيماني ظهور نتيجة مسحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للاعبين والجهاز الفني، والتي سيخضعون لها اليوم حتى يخطر لاعبيه بالتشكيل وخطة المباراة مساء الخميس وقبل مواجهة الزمالك بـ24 ساعة كاملة حتى يدرس كل عنصر مهام مركزه بدقة متناهية. ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس، ومعهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن. ولا يزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي قفشة بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط الملعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتى الآن للاستفادة منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثلة للشفاء من فيروس كورونا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم. ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا. وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي استغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول . وحسب الخطة التي أستقر عليها موسيماني سيكون للسولية وديانج دور كبير في مساعدة محمد هاني ومعلول لمواجهة زيزو وبن شرقي جناحي القلعة البيضاء علي أن يتفرغ محمد مجدي أفشه للهجوم مع الشحات وأجايي ومروان. وعقد موسيماني محاضرة مطوله مع لاعبيه داخل المعسكر تضمنت شرح مفصل لطريقة لعب الزمالك وتحذير شديد من مصطفي محمد في الكرات العرضية، وشرح المدير الفني طريقة تحرك المهاجم وسرعته في الانقضاض علي الكرة، وهو ما حدث في هدف ابوقير بكأس مصر . ويتواجد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل يومي مع البعثة في فندق الإقامة ويتحرك معهم لحضور المران ولا يغادر الفندق إلا مساءً، وبعد الاطمئنان علي كل شيء خاصة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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