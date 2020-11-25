نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بنى سويف يستضيف الإعلاميين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الكروي الاول بنادي تليفونات بني سويف نظيره الإعلاميين بإفتتاحية مباريات المجموعة الأولى "الصعيد" بدورى القسم الثانى والمقرر إقامتها غدا الخميس بملعب منتجع الآسيوطي سبورت.

تليفونات بنى سويف يدخل المباراة في ظل صعوبات عديدة فنية ومالية خاصة عقب رحيل عيد مرازيق المدير الفنى للفريق عن منصبه والخلاف مع المستثمر مما دفع العديد من اللاعبين للرحيل للعديد لأندية الأخرى.

ويحاول التليفونات التغلب على مشاكله وتقديم عرض قوى أمام الإعلاميين بقيادة مديره الفنى المخضرم ياسر الكنانى الذى يطمح بدوره فى حصد الثلاث نقاط ببداية المسابقة.

ونجح محاولات مسوؤلي التليفونات في الساعات الأخيرة بإتمام إجراءات قيد العديد من اللاعبين وضمت القائمة كلا من مصطفى حسن، حسنى عبد الحكيم، محمود قرنى هاشم، إسلام مصطفى، محمد أحمد صابر، زكريا أحمد، أحمد مصطفى، محمد جمال عبد العظيم، إيهاب محمد جابر، محمد رجب السيد، محمد عبد الرازق عبد الفضيل.

ويوسف محمد أحمد، أحمد فكرى أحمد، إسلام علي محمود، الخطيب محمود محمد، أحمد محمود معوض، حسام حسن محمد، حسن محمد حسن، عبد الرحمن يوسف، علاء الدين أسامة، عمر جهاد أحمد، محمود أحمد سعيد، محمد أشرف محمد، هيثم علي جميل، وعبد الرحمن حماد.

وكان تليفونات بنى سويف بدء الإستعداد للموسم الجديد منذ أسبوعين تحت قيادة فنية جديدة بقيادة عيد مرازيق، المدير الفنى السابق للبنك الاهلي وصاحب إنجاز الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وخاض الفريق تدريباته اليومية بمعسكر بمنيل شيخة وواجه جولدى وكوكاكولا وديا قبل أن يعلن مرازيق رحيله عن تدريب الفريق.

ودفعت الأزمة المالية إلى رحيل العديد من اللاعبين خلال الساعات الماضية بجانب اضطرار مسوؤلى التليفونات لنقل مباريات الفريق لتقام بملعب منتجع الآسيوطى سبورت

