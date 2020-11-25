نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من الزمالك على توزيع دعوات مباراة نهائي إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادى الزمالك باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اعتراضا على ما اسماه مهزلة توزيع دعوات لقاء القمه أمام الأهلي المقرر بعد غد الجمعة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

ووجه الزمالك انتقادات حادة ورفضا تاما بانفراد أحمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بالحصول على ألفي دعوة وهى الحصة التى خصصها الأمن لناديي الأهلي والزمالك بواقع ألف دعوة لكل ناد.

حيث فوجئ مجلس الإدارة بتخصيص ٣٠ دعوة فقط بينما حصل اتحاد الكرة على ٢٥٠ دعوة عن طريق محمد فضل عضو مجلس الجبلاية والذي ليست له أي علاقة بتنظيم المباراة.

وتساءل مسئولو الزمالك عن مصير الدعوات التى ستكون بحوزه المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وعلى من سيتم توزيعها ومدي معرفة هوية المشجع التي سيحصل عليها؟!.. مطالبا الكاف بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة.