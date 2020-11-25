نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم دورتموند يقترب من تجديد عقده تلقائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية أنه لم يعد يتبقى الكثير على نهاية عقد المدافع الألماني ماتس هوميلز مع ناديه بروسيا دورتموند العائد إلى صفوفه في صيف 2019.

وأفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأن النجم الألماني البالغ من العمر 31 عامًا يرتبط بعقد مع أسود الفيستيفاليا حتى عام 2022 لكن لم يُعلن أي من الطرفين عن دخولهما في مفاوضات بشأن التجديد.

وألمحت الصحيفة الألمانية أنه هناك بند في عقد هوميلز ينص على تجديده تلقائيًا حتى صيف 2023 بمجرد مشاركة النجم الألماني في 22 مباراة رسمية على الأقل في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن هوميلز يعتبر ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في النادي بعد ماركو رويس الذي يتقاضى 12 مليون يورو، حيث يحصل نجم الدفاع المخضرم على 10 ملايين يورو سنويًا.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي كان قد أعرب عن رضاه التام بما يقدمه هوميلز مع الفريق مؤكدًا أن ماتس كان على قدر توقعاتهم بنسبة 100% .