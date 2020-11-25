كريستيانو وميسي وتوتى.. نجوم الكرة العالمية ينعون مارادونا

توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عامًا.

وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مارادونا غادر عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وخضع مارادونا لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

هو الخبر الأكثر حزنًا في عام 2020، بل في عالم الساحرة المستديرة بشكل عام.. مات اللاعب الأعظم في التاريخ، رحل عن عالمنا أفضل من لمس كرة القدم، شاء من شاء وأبى من أبى.. سنفتقد مارادونا ولكن سيظل سحره عالقًا في الأذهان إلى الأبد.

انهالت رسائل النعي والتعزية من نجوم كرة القدم العالمية فور معرفة الخبر، فكتب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام:" يوم حزين للأرجنتين وكرة القدم. تركنا لكنه لم يرحل لأن دييجو أبدي."

وأضاف:"اغتنم كل اللحظات اللطيفة التي عشتها معه وأريد أن أرسل التعازي لجميع أسرته. ارقد في سلام."

أما البرتغالي كريستيانو رونالدو، فنعى وفاة مارادونا قائلًا:" اليوم أودع صديقي مارادونا.. العالم كله يودع عبقري كرة القدم الذي رحل أبكر مما ينبغي وترك إرثًا لا حدود له.. لن ننساك.".

ونعى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه وفاة مارادونا معلقًا:"خبر محزن، فقدان أصدقاء بهذه الطريقة، أتمنى أن يمنح الله القوة الكافية للعائلة، بالتأكيد، في يوم من الأيام سنضرب كرة معا في السماء.

ونشر محمد النني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له تجمعه مع الأسطورة وكتب: "ارقد بسلام يا اسطورة".

وقال فرانشيسكو توتي:" لقد كتبت تاريخ كرة القدم ... وداعًا دييجو."